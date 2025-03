La vittima, di origini egiziane, è deceduto a Leini

Ennesimo morto sul lavoro. Un uomo di origini egiziane è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Leini, in provincia di Torino. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Giovanni Bosco dove è deceduto. Secondo quanto raccontato dai colleghi dell’operaio in un primo momento, l’uomo sarebbe caduto in casa, ma questa versione non avrebbe convinto i carabinieri che indagano sulla vicenda. Il capannone è stato posto sotto sequestro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata