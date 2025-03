In provincia di Lecco ferito un 20enne

Incidente mortale sul lavoro stamani ad Arezzo. Un operaio di 55 anni impegnato in un cantiere in via Bruno Buozzi, sarebbe precipitato da una grande altezza perdendo la vita a seguito dell’impatto con il suolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, personale dell’Asl e i carabinieri che stanno effettuando i rilievi.

Sempre stamani ad Oggiono, in provincia di Lecco, un operaio di 20 anni che lavorava sul tetto di un capannone è precipitato da un’altezza di circa 9 metri. Il giovane, che ha riportato un trauma cranico, al volto e ad un braccio, è stato trasferito con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Gerardo. Sul posto sono intervenute un’auto infermieristica, un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e l’Ats.

