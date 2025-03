I fatti nell'agosto 2023: l'imputato era in aula

Ergastolo con isolamento diurno per un anno. Così la Corte d’assise di Trento che ha condannato Chukwuka Nweke, il 38enne che la notte del 5 agosto 2023 ha ucciso con almeno 49 pugni al volto Iris Setti, 61 anni, mentre attraversava il parco pubblico Nikolajewka di Rovereto, in Trentino, per poi stuprarla. Omicidio volontario aggravato, rapina e violenza sessuale sono i campi di imputazione per cui la procura ha chiesto e ottenuto la condanna. Tesi che la difesa ha cercato di smontare fin dall’inizio del procedimento. L’imputato, presente in aula, ha rilasciato per la prima volta dichiarazioni spontanee che hanno risuonato come una richiesta di aiuto.

