‘Banda del buco‘ in azione all’ufficio postale di corso Meridionale a Napoli. Ignoti sono entrati nel caveau del locale, sfruttando un foro praticato in una parete. Sono ancora in corso i rilievi dei Carabinieri per quantificare l’entità del furto, dalle prime stime si parla di un danno tra i 300 e i 500 mila euro in contanti: questa mattina era prevista la distribuzione delle pensioni.

I malviventi, a quanto si apprende, sarebbero entrati nell’istituto postale attraverso un foro nel pavimento.

