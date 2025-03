foto di archivio

Il giovane originario di Ilbono sarebbe stato colpito durante una rissa scoppiata nel centro storico

Tragedia nella notte a Bari Sardo, in Ogliastra: un giovane di 22 anni, Marco Mameli, originario di Ilbono, nel Nuorese, è stato ucciso con una coltellata al petto durante una rissa scoppiata nel centro storico al termine dei festeggiamenti di Carnevale. Inutili i soccorsi del 118: il ragazzo è morto sul colpo. Un altro giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. L’omicidio è avvenuto in via Santa Cecilia, nel cuore della cittadina costiera sarda. Mameli, operaio, stava trascorrendo la serata con amici dopo la sfilata dei carri allegorici quando la situazione è degenerata in una lite con un altro gruppo di ragazzi. Uno dei presenti ha estratto un coltello, colpendo mortalmente il 22enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanusei, la polizia e il magistrato di turno. Gli investigatori hanno già raccolto testimonianze e sono sulle tracce del responsabile.

Bari Sardo in lutto per omicidio 22enne: annullate feste carnevale

Annullati tutti gli eventi dei prossimi giorni in programma a Bari Sardo, in Ogliastra, dove nella notte è stato ucciso a coltellate il 22enne Marco Mameli dopo la festa di carnevale in paese. Il sindaco Ivan Mameli esprime “cordoglio e vicinanza” alla famiglia a nome di tutti i cittadini. L’intera comunità è sotto choc per la morte del giovane, mentre è scattata la caccia al killer.

Annullata sfilata carri allegorici a Jerzu

“L’omicidio di un ragazzo di soli 22 anni durante quella che sarebbe dovuto essere una serata di festa, colore e divertimento in occasione del carnevale impone di fermarsi e riflettere. Questo è un lutto che coinvolge tutta l’Ogliastra e, di conseguenza, la manifestazione di Carnevale prevista a Jerzu per questo pomeriggio con la partecipazione di alcuni carri allegorici provenienti dai centri vicini viene annullata. L’amministrazione comunale certa di interpretare il sentimento di tutta la comunità jerzese esprime il proprio cordoglio per la tragedia che ha colpito la comunità di Ilbono e porge le più sentite condoglianze ai genitori e ai familiari tutti del giovane Marco Mameli”. Così, in una nota, l’amministrazione comunale di Jerzu, comune dell’Ogliastra vicino a Bari Sardo, dove nella notte è stato ucciso Marco Mameli.

