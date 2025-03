Il velivolo è precipitato poco distante dal centro abitato

Un ultraleggero è precipitato a Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia. Morto il pilota, un uomo di 67 anni, trovato dai soccorritori giunti sul luogo dell’impatto all’interno dell’abitacolo privo di vita. L’ultraleggero è precipitato in una zona agricola, poco distante dal centro abitato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando di Pavia, i carabinieri di Voghera per le indagini del caso.

