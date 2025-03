Il cadavere è in fase di decomposizione

Il corpo di una persona è stato trovato nel fiume Adda lungo la Paullese a Zelo Buon Persico, nel Lodigiano. Non è escluso che possa trattarsi del cadavere di Jhoanna Nataly Quintanilla, la baby sitter 40enne uccisa dal compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas che ha confessato l’omicidio senza però indicare dove avrebbe lasciato il cadavere.

Il cadavere è in fase di decomposizione

Il corpo ritrovato ora nell’Adda è molto gonfio e disfatto, segno di una lunga immersione in acqua e al momento non è ancora chiaro se si tratti di una donna o di un uomo: la località del ritrovamento è compatibile con quanto dichiarato dal 48enne, trovandosi a sud di Milano e in una zona dove ‘tira’ la corrente dell’Adda. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono anche i carabinieri di Crema e del comando di Lodi e i sommozzatori del Piemonte da Torino per il recupero del cadavere. Gonzalez Rivas ha ammesso di aver gettato il cadavere della compagna all’interno di una valigia in un “fosso” nella zona di Cassano d’Adda la sera del 25 gennaio, circa 17-18 ore dopo la morte della donna che, stando alla sua versione, avrebbe ucciso in un gioco erotico finito male.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata