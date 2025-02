L'incidente giovedì sera in via Monte Cervialto. La vittima era un uomo di 57 anni

Un uomo di 57 anni è morto ieri sera a Roma dopo essere stato investito da un’auto in via Monte Cervialto. La persona alla guida del mezzo che ha investito il 57enne non si è fermata a prestare soccorso. Sul posto sono intervenute pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire al mezzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata