Registrati 150.3 miliardi di impression

Il mondo in preghiera per Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli da 15 giorni. Una preghiera globale, ma anche social certificata dal boom di menzioni al giorno che registrano una crescita del 340% da 5mila a 22mila negli ultimi 7 giorni.

“Nell’ultima settimana – dice a LaPresse Laura Fontana, social media analyst ed esperta di internet culture – le keyword ‘Papa Francesco OR Pope Francis OR Papa Francisco’ hanno registrato 1.3 milioni di menzioni, 15.8 milioni di engagement e 150.3 miliardi impression“.

Per quanto riguarda i picchi di menzioni il principale si è registrato negli Usa, poi nel Sud America (Brasile e Argentina) e in Europa (Italia, Spagna, Francia e Uk). Per quanto riguarda invece Instagram, come rilevato da SocialBlade, si registra una crescita di follower del 120% dell’account ufficiale del Papa. Tra gli hashtag più rilevanti, rilevati da Talkwalker, invece troviamo: #PopeFrancis #Conclave #Progressive #Faith #PrayForPopeFrancis.

