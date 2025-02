Immagine da X

Diverse chiamate al 112, ma di lui nessuna traccia. Avrebbe viaggiato sulla linea verde della metropolitana

Un uomo è stato avvistato armato con un fucile nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio nei pressi della fermata della metropolitana della Stazione Centrale, a Milano. Alcuni passanti hanno comunicato quanto visto alla Polfer, che ha allertato a sua volta alcune volanti alla ricerca dell’uomo.

L’ultimo avvistamento, comunicato al 113, è avvenuto intorno alle 18 in zona Famagosta, ma il soggetto nonostante le ricerche non è stato ancora trovato. La Polfer ha intanto recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno confermato la presenza dell’uomo armato in zona Stazione Centrale. Le immagini sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti sull’identità dell’individuo.

