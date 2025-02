Tutto è nato dalla "challenge" lanciata su Tik Tok da alcuni giovani del Nord che hanno promesso di "invadere" il capoluogo campano

Non sembra attenuarsi l’allarme scatenatosi dopo la sfida social lanciata dai cosiddetti ‘maranza‘ nei confronti dei giovani del sud. Sono infatti state disposte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Napoli “ulteriori misure di ordine e sicurezza pubblica”. La decisione arriva per via dell’intenzione, manifestata da un gruppo dei suddetti ‘maranza’ di raggiungere Napoli dal Nord con un treno dell’alta velocità domani, sabato 1° marzo, “con asseriti intenti provocatori”.

Il Comitato “dopo un approfondito esame, sulla scorta dell’attività di prevenzione e controllo già avviata dalle Forze dell’ordine nell’immediatezza, ha disposto ulteriori misure di ordine e sicurezza pubblica, al fine di scongiurare eventuali episodi di violenza o di illegalità”, si legge in una nota della Prefettura di Napoli, nella quale si sottolinea che “le determinazioni sono state adottate anche in relazione alla circostanza che, nella giornata di domani, si disputerà, presso lo stadio Maradona, l’incontro di calcio Napoli-Inter, in occasione del quale è previsto un massiccio afflusso, presso la città di Napoli, di tifosi per assistere alla competizione sportiva”. Alla riunione del Comitato presieduta nel pomeriggio di oggi dal prefetto di Napoli Michele di Bari, hanno partecipato l’assessore alla Legalità e Polizia locale del Comune di Napoli, il vice questore vicario, il comandante provinciale dei Carabinieri, il dirigente del Compartimento Polfer, il rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza e il comandante della Polizia metropolitana.

Agcom: “Piattaforme rimuovano video challenge ‘maranza’

“Le piattaforme che stanno ospitando i video relativi a questa assurda e vergognosa challenge tra i cosiddetti maranza hanno gli strumenti per rimuoverli immediatamente. E in parte lo stanno già facendo. Le stesse regole di Agcom sono perentorie: in Rete non devono permanere video pericolosi per i minori o che incitano all’odio. Diversamente l’Autorità ha il potere di ordinare la rimozione dei contenuti e l’oscuramento dei profili fino ad arrivare a sanzioni da 250.000 euro per ogni singolo video”. Così il Commissario Agcom, Massimiliano Capitanio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata