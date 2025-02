Il 44enne, operatore sociosanitario, era in uno dei confessionali e stava ascoltando le storie dei devoti

Stava confessando e impartendo il sacramento della penitenza ad un gruppo di fedeli in fila al Santuario di Pompei. Peccato che non fosse un sacerdote. Per questo i carabinieri hanno proceduto alla denuncia, per sostituzione di persona e turbamento di funzioni religiose, di un 44enne. L’uomo, un operatore sociosanitario di Trecase, con tanto di stola sacerdotale sulle spalle, era in uno dei confessionali e stava ascoltando le storie dei devoti, assegnando ad ognuno un numero di preghiere sufficiente ad alleviarli dal peso dei loro peccati. Una volta scoperto, i militari hanno proceduto anche all’allontanamento dell’uomo dal Santuario.

