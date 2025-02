L'operazione coordinata dalla Dda di Milano: colpita una rete internazionale gestita dalle cosche

Ventinove persone sono state arrestate, fra cui esponenti della ‘ndrangheta in Lombardia e broker del narcotraffico, in una maxi operazione contro il traffico di droga di carabinieri e polizia di stato coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano. In 12 sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta del pm Gianluca Prisco e in 17 da fermi di indiziato di delitto disposti dal sostituto Francesco De Tommasi con l’aggiunta Alessandra Dolci e il Procuratore Marcello Viola. Le accuse sono a vario titolo di associazione per delinquere, traffico di stupefacenti porto abusivo di armi da sparo, anche da guerra, usura, ricettazione, favoreggiamento, falso ideologico del privato in atto pubblico, false fatture, intestazioni fittizie di beni e quote, riciclaggio, autoriciclaggio. Decine i decreti di perquisizione eseguiti in Lombardia, Sicilia e Calabria a carico degli indagati.

Nel corso dell’inchiesta, che ha svelato fra 2021 e 2023 l’esistenza di 4 bande di narcos internazionali, sono stati sequestrati una tonnellata di hashish, oltre 200 chilogrammi di marijuana e 10 kg tra cocaina ed eroina e 2 pistole. In un filone dell’inchiesta gli investigatori delle squadre mobile di Lecco e Como hanno tracciato un traffico di droga dall’estero da una tonnellata al mese per rifornire le principali piazze di spaccio lombarde, calabresi e siciliane.

Nei diversi filoni d’inchiesta sono stati ricostruiti traffici illeciti da Spagna, Belgio, Olanda e Perù, con anche l’arresto in flagranza, a Lima, di un cittadino peruviano in partenza per Milano, sorpreso mentre trasportava oltre 2 Kg di cocaina. Tra gli arrestati compare Marco Malugani, esponente di spicco della ‘ndrangheta nel lecchese, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso nell’operazione ‘Oversize’ e appartenente all’organizzazione del boss Franco Coco Trovato, il federatore delle ‘ndrine nel milanese e nel lecchese fra gli anni ’80-’90, e soggetti legati al clan Flachi della Comasina.

