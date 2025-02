La rissa avvenne a Balestrate

Uccise un ragazzo di 19 anni davanti a una discoteca di Balestrate in provincia di Palermo la notte del 14 gennaio 2024. Per il gup del tribunale di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, Andrea Cangemi è colpevole di omicidio preterintenzionale e oggi gli ha inflitto una condanna a 14 anni e 8 mesi con lo sconto di un terzo della pena per il rito abbreviato. Gli inquirenti hanno ricostruito le singole condotte dei giovani che parteciparono alla rissa. Nello stesso procedimento sono stati condannati per rissa aggravata altri due giovani, Gaetano Lo Giudice a un anno e otto mesi e Alessio Greco a un anno.

Gli altri sette protagonisti della rissa hanno già patteggiato la pena o hanno scelto di venire processati con rito ordinario. Per quest’ultimi il processo è ancora in corso.

