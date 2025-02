I malviventi dopo aver forzato una delle saracinesche del deposito

Un maxi furto è stato messo a segno in un magazzino di prodotti elettronici in via Eiffel a Commercity, sulla via Portuense, tra i comuni di Roma e Fiumicino.

Il furto all’alba

I malviventi, dopo aver forzato una delle saracinesche del deposito hanno portato via, caricandoli su un furgone, cellulari, computer e televisioni. Per guadagnarsi la fuga, mentre erano inseguiti, i ladri hanno lanciato chiodi in strada ed hanno incendiato un furgone e un’autovettura. Indaga la polizia.

