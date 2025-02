A essere presi di mira i siti di Comuni e Regioni. Nel mirino del gruppo NoName057 anche il sito dell'aeroporto di Bergamo

Ancora una giornata di attacchi Ddos da parte degli hacker filorussi di NoName057. A essere presi di mira i siti di Comuni e Regioni.

Al momento risultano non raggiungibili i seguenti siti: Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Liguria (in manutenzione), Lazio. Per quanto riguarda i Comuni invece: Milano (in manutenzione), Varese, Bergamo, Portoferraio. Nel mirino del gruppo anche il sito dell’aeroporto di Bergamo.

