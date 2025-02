Un patrimonio da tre milioni di euro, costituito da proprietà immobiliari, denaro contante, polizze, gioielli e conti correnti è stato confiscato definitivamente ad alcuni membri del clan sinti dei Casamonica. A finire nella rete del tribunale per le misure di prevenzione e della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, Giuseppe e Guerrino Casamonica per i quali, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro i sequestri, finalizzati alla confisca, facendo si che i patrimoni passino allo Stato.

Il 16 giugno 2020 era stato eseguito il sequestro dei beni disposto dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Roma e del Questore di Roma in concomitanza con l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare di 20 appartenenti all’associazione mafiosa denominata facenti capo a Giuseppe e Ferruccio Casamonica tutti fortemente indiziati di organizzate ed estese attività usurarie e di esercizio abusivo del credito, con conseguenti condotte estorsive nonché, di intestazione fittizia di beni. Inoltre ai membri del clan è stata applicata la misura di prevenzione personale dell’obbligo di dimora per tre anni nel comune di Roma.

I beni confiscati sono 4 unità immobiliari, tra cui la villa di Via Roccabernarda 8, affidata in uso nel corso della procedura all’Azienda Pubblica Servizi alla persona “Asilo Savoia” e quella di Via Flavia Demetria 90, residenza storica del clan, affidata alla Fondazione Pangea Onlus. La villa a Monterosi, in provincia di Viterbo è stata assegnata per finalità sociali a quell’Amministrazione Comunale. La confisca degli immobili è stata estesa a tutto il mobilio, argenteria, elettrodomestici ed altri beni presenti al loro interno, di rilevante valore economico.

