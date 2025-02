A distanza di tre anni dallo scoppio della guerra in Ucraina la comunità ucraina a Roma è scesa in piazza. Un momento per ricordare le tante vittime del conflitto con la Russia ma anche per ribadire, come sottolineato dai cittadini ucraini e dall’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk, che una pace giusta è solo una pace che mantenga l’integrità territoriale del paese: “Donbass e Crimea sono ucraine, non potremmo mai accettare una pace che divida il nostro Paese”. Presenti al presidio in piazza Esquilino anche tanti rappresentanti politici di Italia Viva, Pd, +Europa.

