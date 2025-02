Costante il monitoraggio del Csirt It (Computer Security Response Team Italia) di Acn per proteggere l’eco sistema digitale italiano

Settimo giorno di attacchi hacker filorussi contro siti italiani del settore governativo, dei trasporti e finanziari. Bersaglio di questa mattina anche il sito personale della premier, giorgiameloni.it, che però risulta accessibile. Irragiungibile, invece, al momento, la pagina del Mise, altro target del gruppo NoName057, così come i portali di Adriafer, Fiocchi e Benelli.

Costante il contrasto agli hacker

Costante il monitoraggio del Csirt It (Computer Security Response Team Italia) di Acn per proteggere l’eco sistema digitale italiano. Anche oggi è intervenuto per supportare i bersagli degli attacchi DDoS degli hacker russofoni.

