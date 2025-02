Il giovane spagnolo è stato raggiunto da un fendente al fianco. Aggressione compiuta da alcuni giovani nordafricani

Un giovane spagnolo di 22 anni è stato accoltellato nella notte in viale Romagna a Milano, da un gruppo di giovani nordafricani che avevano aggredito l’amico per rapinarlo. Intorno alle 5.50, il 22enne si trovava in compagnia di alcuni amici, quando un coetaneo, anche lui spagnolo, è stato avvicinato da alcuni giovani nordafricani che dopo averlo minacciato gli hanno strappato la catenina d’oro, riuscendo però a rubare solo il ciondolo. Il 22enne è quindi intervenuto per difendere l’amico, ed è stato raggiunto da un fendente al fianco. I rapinatori sono poi fuggiti a piedi verso via Pascoli, mentre il giovane accoltellato è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. Sul posto è intervenuta la Polizia.

22enne accoltellato è studente spagnolo in Erasmus

È uno studente spagnolo in Erasmus in Italia il 22enne accoltellato durante una rapina questa notte a Milano, in viale Romagna, zona Città Studi. Secondo le testimonianze rilasciate agli agenti della volante intervenuta sul posto, il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici, quando un suo connazionale è stato avvicinato da un gruppo di nordafricani che ha tentato di strappargli dal collo la catenina d’oro. La vittima si è quindi frapposta tra l’amico e gli scippatori, nel tentativo di farli desistere, ricevendo un fendente al fianco, non è chiaro se con un coltello o taglierino. Gli aggressori si sono poi dati alla fuga, mentre il giovane spagnolo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, dove la ferita, per fortuna superficiale, è stata suturata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata