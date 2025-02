L'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede. Bergoglio non guiderà Angelus, ci sarà testo scritto

“Papa Francesco ha riposato bene”. Questo l’aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulla notte passata da Bergoglio al Gemelli. Per il Pontefice, in recupero da una polmonite bilaterale, è iniziato il nono giorno di degenza al nosocomio romano.

“Il Papa non è fuori pericolo”, “sa che la situazione è grave“, ma “adesso non è in pericolo di vita“. Sono arrivate nel tardo pomeriggio di ieri , dopo una settimana di ricovero, le prime parole del professor Sergio Alfieri dell’equipe del Policlinico Gemelli sulle condizioni di salute di Papa Francesco.

Bergoglio non guiderà Angelus, ci sarà testo scritto

Papa Francesco non guiderà l’Angelus di domani, domenica 23 febbraio. Come fa sapere la sala stampa della Santa Sede, “sarà diffuso il testo” preparato da Bergoglio, come già avvenuto domenica scorsa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata