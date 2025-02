La circolazione sarà regolare su tutta la rete ferroviaria

È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, indetto inizialmente da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di sabato 22, alle ore 21 di domenica 23 febbraio 2025. Per i giorni indicati la circolazione dei treni sarà dunque regolare. Lo rende noto il Gruppo Fs.

La revoca dello sciopero decisa dal sindacato

In un comunicato l’Usb spiega i motivi della revoca, legata alla direttiva emanata dalla commissione di garanzia, riguardante “l’introduzione delle fasce di garanzia nei giorni festivi e aumento dei treni garantiti a media/lunga percorrenza”, decisione che, secondo il sindacato, restringerebbe ulteriormente il diritto di sciopero. Nel documento si specifica come le nuove norme valgano anche per gli scioperi, indetti a sostegno del rinnovo del contratto come quello previsto il 22 e 23 febbraio prossimo.

Da qui il rifiuto di effettuare uno sciopero con le regole cambiate in corso d’opera. “Queste nuove regole riducono l’impatto dell’astensione del lavoro dei ferrovieri, come di tutti i lavoratori e lavoratrici dei servizi di questo Paese”, si legge in una nota. “A fronte della comunicazione della commissione abbiamo proceduto a sospendere lo sciopero del 22 e 23 febbraio: procederemo a differirlo al 18 di marzo”.

