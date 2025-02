Immagine di repertorio

Presente anche la figlia, trasportata in codice rosso all'ospedale

Una donna di 89 anni è morta questa notte in un incendio divampato nella sua abitazione a Roma, in via Gianicolense 74. L’appartamento dove si è verificato l’incendio si trova al quinto piano di una palazzina che è stata fatta evacuare in via precauzionale dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Le cause sono ancora imprecisate. Le indagini sono in corso. Sul posto la polizia e scientifica.

Nell’appartamento distrutto dalle fiamme era presente anche la figlia della vittima, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso perché intossicata dal fumo. La procura della Repubblica di Roma ha disposto il sequestro dell’appartamento.

