L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari

Nel computer e in quattro hardisk c’erano 8.300 video pedopornografici: immagini di minori, anche in tenera età, coinvolti in atti sessuali con coetanei e adulti. A Perugia la polizia ha arrestato un uomo di 44 anni, di Terni, colto in flagranza di reato per detenzione di materiale pedopornografico.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari

Le indagini, sviluppate dal personale del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Perugia e coordinate dalla Procura guidata da Raffaele Cantone, sono iniziate grazie alla cooperazione internazionale svolta dalla polizia postale e per la sicurezza cibernetica e ha permesso di risalire ad alcuni indirizzi Ip riconducibili a utenze internet utilizzate online per lo scambio di materiale pedopornografico. É stata la perquisizione effettuata a carico del 44nne a far rinvenire l’ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L’uomo, su disposizione del pm, è stato posto agli arresti domiciliari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata