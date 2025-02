I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno eseguito mirati e specifici accertamenti presso i locali e le sale gioco, dove sono allocate le slot machine, sanzionando quattro gestori per non aver identificato i giocatori. Nello specifico, l’attività svolta dalla Compagnia di Gallarate ha avuto inizio con lo sviluppo di un più ampio piano diramato dal Comando Provinciale di Varese e teso a verificare il rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e del gioco da parte delle sale slot/vlt anche a tutela dei giocatori e a contrasto della ludopatia. Infatti, dall’analisi degli ultimi dati sul gioco legale in Italia, pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2019, è emerso il fenomeno che caratterizza la provincia di Varese per il quale, in un solo anno, sono stati giocati oltre un miliardo di euro, pari a circa il 10 per cento delle giocate di tutta la Lombardia. Nel 2023 questo importo è aumentato fino a quasi 2 miliardi di euro.

