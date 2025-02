Il runner 26enne venne aggredito e ucciso il 5 aprile 2023

“Nel complesso non emerge una condotta omissiva colposa“. Così il gip di Trento, Enrico Borrelli, archiviando la denuncia per omicidio colposo contro il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il sindaco di Caldes, Antonio Maini, in relazione alla morte di Andrea Papi, il runner 26enne aggredito e ucciso dall’orsa JJ4 il 5 aprile di due anni fa mentre faceva una seduta di allenamento sul monte Peller in val di Sole. Il contenzioso è nato all’indomani della tragedia quando i genitori del giovane presentarono denuncia. Il gip ha dunque confermato la richiesta di archiviazione presentata dalla procura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata