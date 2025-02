Deflagra una bombola di gas: non gravi le persone coinvolte

L’esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo della canonica di una chiesa a Valsamoggia, in provincia di Bologna. Due le persone ferite portate in ospedale, non in gravi condizioni, estratte dalle macerie dai vigili del fuoco di Zola Pedrosa, di Vergato e della sede centrale di Bologna. Sul posto anche i soccorsi del 118 e i carabinieri.

