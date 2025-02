Il Pontefice ha però letto la sintesi in spagnolo

Papa Francesco non ha letto la catechesi dell’udienza dell’udienza generale del mercoledì. Bergoglio, al terzo forfait in una settimana dopo quello di mercoledì scorso e di domenica, ha detto: “Mi permetto di chiedere al sacerdote se continua a leggere perché io con la mia bronchite non posso ancora. Spero sia possibile la prossima volta”. Papa Francesco ha però letto la sintesi della catechesi dell’udienza generale in lingua spagnola. Anche 7 giorni fa, nella passata udienza, il Papa aveva rinunciato alla lettura del testo in italiano, ma non a quella in spagnolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata