I carabinieri sono stati allertati dalla sorella dell'uomo che non riusciva ad avere notizie dei coniugi

Femminicidio e tentato suicidio a Venaria Reale, in provincia di Torino. Un uomo di 56 anni, Pietro Quartuccio, ha ucciso a coltellate la moglie, Cinzia D’Aries, 51 anni, e ha poi tentato di togliersi la vita ingerendo dei farmaci. Sul posto sono intervenuti nella notte i Carabinieri, allertati dalla sorella dell’uomo che non riusciva ad avere notizie dei coniugi. Giunti all’appartamento, i militari non hanno ricevuto risposta dall’interno e hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, che sono riusciti ad entrare da una finestra.

Nell’appartamento è stata trovata la donna senza vita e l’uomo a terra, rantolante. Soccorso dai sanitari del 118, il 56enne è stato portato all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove è piantonato. L’arma utilizzata, un coltello da cucina, è stata recuperata. I due non avevano figli.

Sindaco: “Faremo fiaccolata, basta femminicidi”

“Questa mattina ci siamo svegliati con la piú drammatica delle notizie: la morte di una nostra concittadina, Cinzia D’Aries. Cinzia aveva 51 anni ed è l’ennesima vittima di femminicidio. Un omicidio avvenuto tra le mura domestiche, a colpi di coltello, questa volta in via Gozzano. Ed è lì che domani sera, lunedì 10 febbraio, alle ore 19.00, io, insieme alla Giunta comunale e i rappresentanti di maggioranza e opposizione ci riuniremo per una fiaccolata“. Lo ha detto il sindaco di Venaria Fabio Giulivi.

“Un momento di silenzio e di ricordo per dire, una volta di piú, BASTA a qualsiasi forma di violenza verso una donna: sia essa fisica, psicologica o verbale. Un momento di ricordo comunitario, al quale siete tutti invitati, per Cinzia e per le altre donne vittime di una furia cieca e possessiva. – aggiunge – Al netto delle indagini che ora verranno portate avanti dai Carabinieri della Compagnia di Venaria Reale, che ringrazio per l’impegno quotidiano, quanto avvenuto stanotte è ingiusto, inaccettabile. Perché oggi abbiamo nuovamente perso tutti. E dobbiamo in ogni modo bloccare, per sempre, questa spirale di violenza”.

