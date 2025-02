Foto da X

Alla vigilia delle commemorazioni sono apparse scritte realizzate in lingua slava con vernice rossa

Vandalizzata la foiba di Basovizza a Trieste a due giorni dal Giorno del Ricordo, commemorazione dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. In mattinata sono apparse all’entrata della foiba delle scritte realizzate in lingua slava con vernice rossa, tra cui “Trst je nas” (“Trieste è nostra”) e “Smrt fašizmu sloboda narodom” (“Morte al fascismo, libertà al popolo”). Sono state avviate indagini dalle forze dell’ordine per risalire agli autori delle scritte, che saranno cancellate.

La Russa: “Vile sfregio a foiba Basovizza gesto di inaudita gravità”

“Il vile sfregio alla Foiba di Basovizza è un atto inaccettabile, un’offesa alla memoria e al dolore di un’intera comunità alla quale rivolgiamo un forte abbraccio. Vandalizzare in questo modo un luogo simbolo della tragedia delle Foibe e farlo a ridosso del Giorno del Ricordo non è solo una vergognosa provocazione ma un gesto di inaudita gravità che non può e non deve restare impunito. La mia solidarietà, forte e sincera va alle famiglie delle vittime e a coloro che, giorno dopo giorno, continuano a difendere la verità storica di questa immane tragedia dall’odio, l’ignoranza e il negazionismo”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

FI, foiba Basovizza vandalizzata è offesa all’Italia

“Un oltraggio alla memoria, un’offesa all’Italia. Condanniamo questo atto vile e rilanciamo l’impegno per difendere la verità storica. La memoria non si cancella, la storia non si riscrive. Mai più negazionismo, mai più odio”. Lo si legge sull’account X di Forza Italia commentando la notizia della foiba di Basovizza vandalizzata poco prima del Giorno del Ricordo (10 febbraio).

Un oltraggio alla memoria, un’offesa all’Italia. Condanniamo questo atto vile e rilanciamo l’impegno per difendere la verità storica. La memoria non si cancella, la storia non si riscrive.

Mai più negazionismo, mai più odio.https://t.co/pjKmw4WI3O pic.twitter.com/fBfJlEfFb3 — Forza Italia (@forza_italia) February 8, 2025

Tajani: “A Basovizza gesto vile, mina dialogo tra popoli”

“Oltraggiare la memoria dei caduti delle Foibe significa continuare a perseguitare chi è stato brutalmente ucciso, solo perché era italiano. Condanna per questo gesto così vile che punta solo a minare il dialogo fra popoli che vogliono guardare verso un futuro di pace”. Lo scrive in un post su X il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, commentando la vandalizzazione della foiba di Basovizza alla vigilia del Giorno del ricordo.

Oltraggiare la memoria dei caduti delle #Foibe significa continuare a perseguitare chi è stato brutalmente ucciso, solo perché era italiano. Condanna per questo gesto così vile che punta solo a minare il dialogo fra popoli che vogliono guardare verso un futuro di pace. pic.twitter.com/hW2G1Ybs1X — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 8, 2025

FdI su Basovizza: “Odio rosso non conosce limiti”

“A poche ore dal Giorno del Ricordo, un nuovo vergognoso attacco alla memoria di migliaia di nostri concittadini uccisi dal regime comunista di Tito, per il solo fatto di essere italiani. L’odio rosso non conosce limiti”. Lo si legge in un post su Facebook di Fratelli d’Italia su quanto accaduto alla foiba di Basovizza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata