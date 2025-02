Foto di archivio

La piccola ha riferito a una maestra quanto accaduto in casa. La donna 47enne è deceduta per cause naturali

Una donna di 47 anni è stata ritrovata morta questa mattina all’interno di un appartamento a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. A scoprire il corpo senza vita il marito della 47enne che è deceduta per cause naturali.

L’uomo, un operaio, era rientrato a casa dal lavoro dopo essere stato avvisato telefonicamente dal personale della scuola frequentata dalla figlia di 7 anni che si era recata a scuola da sola riferendo a una maestra che la madre era caduta in casa e non si alzava. Il 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

