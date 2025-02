Il testo affidato a don Pierluigi Giroli

Papa Francesco non ha letto la catechesi dell’udienza generale del mercoledì a causa di un forte raffreddore. “Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare e per questo ho chiesto a mio fratello di leggere la catechesi – ha detto Bergoglio -. La leggerà meglio di me”. La catechesi è stata letta da don Pierluigi Giroli.

Mettersi alla scuola di Maria che “non sceglie di proteggersi dal mondo, non teme i pericoli e i giudizi altrui, ma va incontro agli altri” e “saper attendere” ogni promessa del Signore. È questo l’invito della catechesi di Papa Francesco che ha poi ricordato ancora una volta le vittime delle guerre. “Ricordiamo gli sfollati della Palestina e preghiamo per loro”, ha detto il Pontefice. “Paesi che soffrono la guerra: la martoriata Ucraina, Israele, Giordania, tanti Paesi che stanno soffrendo”.

