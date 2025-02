L'incidente mortale in località Noceto. Tra le vittime uno dei due fratelli titolari dell'azienda, Lorenzo

Tragedia a Castelguelfo, in provincia di Parma: un elicottero con a bordo tre persone si è schiantato in località Noceto. Gli occupanti del velivolo sono morti nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.

Incidente nella tenuta della famiglia Rovagnati

A bordo dell’elicottero viaggiavano due piloti, equipaggio minimo per i voli notturni, e un passeggero. L’incidente è avvenuto all’interno della tenuta della famiglia Rovagnati a Castelguelfo.

Disposto sequestro scatola nera e piani di volo

La procura della Repubblica di Parma ha disposto il sequestro della scatola nera e dei piani di volo dell’elicottero. Lo schianto è avvenuto poco dopo il decollo del mezzo dalla tenuta dei Rovagnati, e la velocità con cui il velivolo è precipitato al suolo non ha dato scampo ai tre occupanti. Tra le cause dell’incidente, al vaglio di chi indaga, un errore del pilota causato dalla scarsa visibilità dovuta a una fitta coltre di nebbia che avvolge la zona. Ma non si esclude nemmeno, tra le altre ipotesi, un guasto meccanico all’elica di coda. Sul posto il sostituto procuratore di turno della procura di Parma che coordina le indagini dei carabinieri, intervenuti anche con la squadra rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale di Parma.

Tra le vittime anche Lorenzo Rovagnati

Tra le tre persone morte a bordo dell’elicottero ci sarebbe anche Lorenzo Rovagnati, 41 anni, titolare insieme al fratello Ferruccio dell’omonimo salumificio industriale. Viveva a Milano e utilizzava l’elicottero per andare nel maniero di famiglia dove è avvenuta la tragedia.

