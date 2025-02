Individuati due distinti gruppi attivi nel traffico di quantità ingenti di stupefacenti e in furti in abitazione

È in corso, dalle prime ore dell’alba, una vasta operazione condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Rimini nei territori di Rimini, Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna, con il supporto dei reparti territorialmente competenti, che vede coinvolti oltre 200 militari, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Rimini, nei confronti di 39 indagati.

I militari hanno individuato due distinti gruppi attivi nel traffico di quantità ingenti di stupefacenti e in furti in abitazione. Individuati anche gli autori di una rapina avvenuta in Riviera. Circa 250 i chilogrammi di cocaina sequestrati, decine quelli di hashish.

