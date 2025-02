Si tratta di Giancarlo Ferretti, originario di Montesilvano (Pescara), aveva 61 anni

Incidente mortale sul lavoro nell’Aquilano. Un operaio è morto, sul posto di lavoro, cadendo da un’altezza di circa una ventina di metri, nel tentativo di recuperare un tablet. Si tratta di Giancarlo Ferretti, originario di Montesilvano (Pescara) di 61 anni che stava lavorando su un gradone per una ditta edile di Spoltore.

L’incidente è avvenuto in una cava a Navelli, nell’aquilano. L’operaio sarebbe scivolato e precipitato nel vuoto per recuperare il computerino portatile che aveva. Aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo. Indagano i carabinieri di Sulmona.

Ispezione nel cantiere dei tecnici della Azienda sanitaria locale n. 1 per verificare il rispetto delle normative di sicurezza. All’ospedale dell’Aquila si svolgerà l’esame autoptico sulla salma dell’uomo.

