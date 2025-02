Il padre: "La situazione è grave, è in coma". Il giovane è stato colpito a calci e pugni fuori da un locale

Il 30enne Salvatore Sinagra è stato aggredito a Lanzarote (isola spagnola delle Canarie) e adesso è in fin di vita.

Il padre di Salvatore Sinagra: “La situazione è grave, è in coma”

“La situazione è grave. Mio figlio è in coma che lotta tra la vita e la morte. Gli hanno spaccato il cranio, e non sappiamo nemmeno perché”: è disperato Andrea Sinagra, noto pescatore di Favignana e padre di Salvatore, il 30enne aggredito alcuni giorni fa a Lanzarote e ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Las Palmas, a Gran Canaria.

A marzo sarebbe dovuto rientrare in Italia

Nell’isola spagnola il giovane da qualche anno aveva aperto un bar, ma adesso aveva programmato di rientrare in Italia. “A marzo sarebbe dovuto tornare a Favignana. Invece, gli hanno rovinato la vita…”, racconta il padre raggiunto al telefono da LaPresse, mentre si trova a Las Palmas.

L’aggressione

Sempre secondo il racconto del papà, il giovane siciliano sarebbe stato aggredito verbalmente senza un motivo da alcuni soggetti mentre si trovava in un bar, dove stava giocando a calcio balilla con degli amici. Gli stessi soggetti lo avrebbero poi aspettato fuori dal locale, aggredendolo con calci e pugni quando il giovane italiano è uscito a fumare una sigaretta. Sul caso indaga la polizia spagnola, mentre la famiglia si è anche rivolta al Consolato italiano.

“Questi delinquenti gli si sono avventati addosso mentre lui chiedeva ‘Perchè? Cosa volete? Non ho fatto niente’. Sembrava finita lì ma poi lo hanno aspettato fuori dal locale e quando mio figlio è uscito a fumare una sigaretta lo hanno aggredito e gli hanno spaccato il cranio“, ha aggiunto Andrea Sinagra.

L’ipotesi è che gli aggressori possano anche aver usato una spranga, “perché è difficile con un pugno fare un danno così grave” alla testa, osserva il padre.

I familiari di Salvatore sono arrivati a Lanzarote lunedì, subito dopo aver appreso quanto accaduto al 30enne. “I medici hanno fatto tutto il possibile, lo hanno operato asportando l’ematoma e cercando di ridurre i danni cerebrali, ma ancora non si riprende. Un ragazzo bravo e solare… Gli hanno rovinato la vita“, ha affermato il padre. “Ora a noi non resta che pregare e chiedere la verità: chiedo a quei testimoni che hanno chiamato l’ambulanza e la Guardia Civil, che prima si erano offerti di testimoniare e poi sono spariti, di parlare e dire ciò che hanno visto”.

Consolato e ambasciata seguono il caso

Il Consolato e l’Ambasciata italiana in Spagna stanno seguendo il caso di Salvatore Sinagra. Il padre del ragazzo, che si trova a Las Palmas “è assistito dal Consolato che da subito si è messo a disposizione della famiglia” per aiutarla negli aspetti logistici, organizzativi e legali, apprende LaPresse da fonti della Farnesina. Le indagini sull’aggressione sono in corso e la Guardia Civil, che si sta occupando del caso, ha chiesto discrezione. Il Consolato e l’Ambasciata a Madrid “sono in contatto costante con la Guardia Civil e con le amministrazioni locali dell’isola per seguire gli sviluppi delle indagini”, sottolineano le fonti diplomatiche.

Sindaco di Favignana: “Vicini a Salvatore Sinagra, fare piena luce”

L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Favignana e delle Egadi si stringono attorno a Salvatore Sinagra, giovane favignanese vittima di una grave aggressione in Spagna. “Quanto accaduto è un fatto gravissimo“, ha affermato il sindaco Francesco Forgione. “Siamo vicini a Salvatore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Chiediamo che tutte le istituzioni preposte si attivino per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata