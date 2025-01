Il tribunale di Roma non convalida i trattenimenti e sospende la decisione in attesa della Corte Ue

Il tribunale di Roma non convalida i trattenimenti dei migranti in Albania. La decisione dopo che altri 49 migranti erano stati portati nei centri concordati con lo Stato di Edi Rama, in base a un accordo firmato tra Italia e Albania.

Dovranno dunque tornare in Italia.

I giudici della Corte d’Appello non hanno convalidato, sospendendo la convalida, i trattenimenti dei migranti che, martedì scorso erano arrivati nel Cpr di Gjader in Albania, rimettendo gli atti alla Corte UE, in attesa della Sentenza sui Paesi sicuri, prevista per il prossimo 25 febbraio.

Una decisione come quelle già adottate nelle altre convalide precedenti. Con la sospensione della decisione dei giudici, una volta scaduti i termini per la convalida, i migranti provenienti per lo più da Bangladesh ed Egitto, verranno riportati in Italia.

Si legge in uno dei dispositivi, di cui LaPresse ha preso visione: “Il giudizio va sospeso nelle more della decisione della Corte di Giustizia. Poiché per effetto della sospensione è impossibile osservare il termine di quarantotto ore previsto per la convalida, deve necessariamente essere disposta la liberazione del trattenuto, così come ha ripetutamente affermato la Corte Costituzionale in casi analoghi (nei quali è stata sollevata questione di legittimità costituzionale nell’ambito di procedimenti di convalida di arresto). L’art.14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, collega, infatti, la perdita di efficacia del trattenimento alla carenza, per qualsiasi ragione, di un provvedimento di convalida nel termine di quarantotto ore dalla richiesta”.

Matteo Renzi: “Follia spendere milioni per 45 persone”

“Nel frattempo è ripartito il servizio traghetti tra Italia e Albania. Lo chiamo così, servizio traghetti. Perché non prendiamoci in giro. Abbiamo centinaia di poliziotti e carabinieri in Albania a sprecare i soldi dello Stato anziché essere sul territorio a difendere gli anziani, i più deboli, le ragazze nelle stazioni”. Lo ha detto oggi Matteo Renzi, prima della sentenza. “Abbiamo un boom di immigrazione irregolare. Nel gennaio 2025 (governo Meloni) sono sbarcati in Italia un numero di Migranti superiore del 130% al numero di Migranti sbarcati nel gennaio 2024 (governo Meloni). E cosa fa il nostro Paese? Spende milioni e milioni per prendere 49 Migranti (quarantanove) e portarli in Albania. Quattro vengono riportati indietro perché – al solito – ci eravamo sbagliati. I 45 rimasti, in fila per sei con il resto di tre, sono il grande successo della nostra Premier che combatte così i trafficanti di uomini. Ma davvero nessuno ha il coraggio di dire che questo progetto è una follia?” aggiunge il leader di Iv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata