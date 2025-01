foto di archivio

L'allarme è scattato intorno all'una e mezza. Il rogo domato rapidamente ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Una persona è morta nella notte a Larino (Campobasso) a causa di un incendio scoppiato in un appartamento del centro storico. La vittima, un sessantenne unico presente in casa al momento del rogo, sarebbe rimasta intossicata dalle esalazioni di fumo. L’allarme è scattato intorno all’una e mezza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano. L’incendio è stato domato rapidamente, limitando i danni all’abitazione, ma per l’uomo all’interno dell’appartamento non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Larino per chiarire l’origine delle fiamme e la dinamica dell’accaduto.

La vittima è un 60enne

Aveva 60 anni e viveva da solo l’uomo morto durante la notte nell’incendio divampato nel suo appartamento di via Gravina, nel centro storico di Larino, in provincia di Campobasso. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite dal letto e il fumo sprigionato dai tessili ha provocato il decesso per intossicazione. L’allarme è stato lanciato intorno all’una e trenta dai vicini, che hanno notato il fumo fuoriuscire dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Campobasso e del distaccamento di Santa Croce di Magliano, insieme ai carabinieri della compagnia di Larino. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire i rilievi e stabilire le cause esatte dell’incendio.

