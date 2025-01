Vittima un uomo di nome Marco P., originario della provincia di Napoli e con diversi precedenti penali

Sulla schiena le ferite di un colpo di pistola e il vetro del lato passeggero dell’auto andato in frantumi per lo sparo ricevuto: così un 35enne si è presentato, da solo, al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata a Roma. I fatti che avrebbero provocato le sue ferite sarebbero avvenuti nel quartiere Casilino. L’uomo, di nome Marco P., originario della provincia di Napoli e con diversi precedenti penali, è stato ricoverato in codice rosso. Indaga la polizia.

