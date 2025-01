Una nave cargo si è schiantata contro il pontile di Marina di Massa, causandone un crollo parziale. E’ successo la notte scorsa, probabilmente a causa del maltempo. L’imbarcazione Guang Rong, lunga 100 metri e battente bandiera cipriota, aveva da poco lasciato il porto di Marina di Carrara quando è avvenuto l’incidente con mare mosso e vento forte. A bordo erano presenti 12 membri dell’equipaggio, tutti tratti in salvo senza riportare ferite. La nave è rimasta incagliata e la situazione viene monitorata per potenziali rischi ambientali. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha disposto la delimitazione dell’area per ragioni di sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata