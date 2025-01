Smantellata una rete internazionale dedita al traffico di droga: i finanzieri del Comando Provinciale di Verona, sotto il coordinamento dei Magistrati del Settimo Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano, martedì all’alba, hanno eseguito con il supporto dei baschi verdi meneghini, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Milano nei confronti di 10 indagati, dopo averne arrestati in flagranza altri due, tutti ritenuti appartenenti a un gruppo criminale internazionale. L’indagine, avviata mesi e coordinata dalla Procura scaligera, ha portato a smantellare un’organizzazione ramificata tra Belgio, Paesi Bassi e Italia.

L’operazione antidroga condotta dalla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria scaligero ha consentito di sequestrare circa 83 chilogrammi di cocaina, 103 chilogrammi di hashish e 170.000 euro in contanti. La cocaina sequestrata era trasportata dal Nord Europa attraverso autovetture modificate con sofisticati doppifondi dotati di aperture elettromeccaniche, mentre l’hashish arrivava confezionato in maniera ingannevole in involucri di comuni snack dolciari per ragazzi, come barrette di cioccolato e biscotti, con etichette ispirate a marchi famosi: l’organizzazione tentava in tal modo di rendere lo stupefacente meno individuabile nel corso di eventuali controlli.

