E' accaduto sulla Rospo Mare a circa 20 chilometri dalla costa

Incendio sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare, situata a circa 20 chilometri al largo della costa tra Termoli e Vasto. Le fiamme, divampate nel primo pomeriggio, hanno portato all’evacuazione immediata di una dozzina di lavoratori presenti sull’impianto, secondo quanto si apprende dalle autorità portuali senza causare feriti. L’allarme è stato lanciato dalla società Energean, che gestisce l’impianto, poco dopo le 14. Una densa colonna di fumo è visibile anche dalla costa.

La Capitaneria di Porto di Termoli, guidata dal comandante Panico, ha confermato l’incendio e inviato sul posto motovedette e mezzi di soccorso, in collaborazione con i Vigili del Fuoco dotati di attrezzature specifiche per interventi in mare. “Non ci sono rischi per la sicurezza delle persone”, ha dichiarato Panico, aggiungendo che “sarà necessario qualche ora per un bilancio più completo”.

Rospo Mare, operativa dal 1982, è uno degli impianti offshore più importanti dell’Adriatico, con una produzione giornaliera di circa 2.500 barili di greggio. L’impianto ha storicamente rispettato rigorosi standard di sicurezza, pur essendo stato oggetto di episodi critici, come uno sversamento di petrolio nel 2013. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Tutto il personale operativo sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare è stato messo in sicurezza e attualmente si trova a bordo di un battello posizionato a distanza di sicurezza dall’impianto.

Al momento non è stato ancora confermato l’intervento di un elicottero, mentre da Pescara sono in preparazione le squadre antinquinamento per effettuare i primi monitoraggi ambientali. Le autorità portuali di Termoli hanno confermato che non ci sono feriti tra il personale evacuato. Intanto, la situazione sembrerebbe in miglioramento: le fiamme appaiono sotto controllo e il fumo, inizialmente ben visibile anche dalla costa, si è notevolmente diradato. Energean ha dichiarato che sono in corso verifiche per quantificare l’entità del danno e comprendere le cause dell’incendio.

