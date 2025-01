Vigili del fuoco al lavoro nel rione di San Giovanni Galemo a Catania, dove una palazzina di tre piani è crollata in seguito a un’esplosione dovuta a una fuga di gas. Nello scoppio quattro persone sono rimaste ustionate e due di loro sono gravi. L’esplosione è avvenuta mentre dal pomeriggio nella zona erano in corso dei lavori di tecnici per riparare una perdita di gas. In seguito all’incidente è stata disposta l’evacuazione di circa 150 persone che abitano nelle palazzine vicine ai luoghi dell’esplosione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata