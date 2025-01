E' stato protagonista dell'omicidio di Novi Ligure del 2001: oggi è a processo per violenze contro l'ex moglie a Ivrea

E’ iniziata oggi l’udienza preliminare per il processo a carico di Omar Favaro, tristemente noto alle cronache per l’omicidio del 2001 a Novi Ligure insieme all’allora fidanzatina Erika, per il quale fu condannato. Favaro è a processo a Ivrea con l’accusa di maltrattamenti e violenze nei confronti dell’ex moglie (che non è Erika).

L’udienza è però stata riaggiornata al 18 marzo, come conferma il suo legale Lorenzo Repetti. C’è stata la richiesta di costituzione di parte civile.

