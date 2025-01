Tra queste, anche alcune società che lavorano per Flixbus e BlaBlaCar

Traffico irregolare di migranti scoperto a Milano, dove erano coinvolte anche compagnie di bus che lavorano per conto di Flixbus e BlaBlaCar. Polizia di stato e polizia locale di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Milano nei confronti di 7 persone che avrebbero organizzato una rete per il traffico irregolare di migranti basata nell’autostazione dei bus di Milano Lampugnano, uno dei principali scali nazionali per le compagnie di trasporto passeggeri su gomma nell’area Schengen e in tutta Europa.

Le misure sono state eseguite nelle province di Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Monza e Brianza, Novara, Teramo, Aosta e Torino con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare pluriaggravata. Sono in corso le ricerche di un ottavo soggetto latitante. L’indagine è nata da accertamenti congiunti della polizia locale di Milano con gli Uffici della polizia di frontiera per i settori di Bardonecchia e Aosta attraverso i controlli e le riammissioni di stranieri irregolari effettuati ai confini italo-svizzero e italo-francese. In particolare è emerso il ruolo di alcuni “favoreggiatori” stranieri che, alla stazione di Lampugnano e dietro il pagamento di cifre fra i 100 e 250 euro, avrebbero acquistato i biglietti per le tratte internazionali con generalità false avvicinando alcuni autisti degli autobus per convincerli a non effettuare controlli dei documenti anche, in alcuni casi, con “modalità ‘corruttive'” fa sapere in una nota il Procuratore di Milano, Marcello Viola, corrispondendo loro una parte delle somme ricevute o ricorrendo a minacce verbali e fisiche nei confronti di chi si opponeva.

L’inchiesta è stata condotta dai pubblici ministeri di Milano Rosario Ferracane e Daniela Bartolucci. Il gip Fabrizio Filice, che ha disposto le misure cautelari, ha riconosciuto per tutti i capi d’imputazione contestati l’aggravante di aver agito in “tre o più persone in concorso” e per alcune accuse di aver favorito l’immigrazione irregolare di “cinque o più persone” con lo scopo di “trarne profitto”.

Tre compagnie di trasporto privato che lavorano per conto di Flixbus e BlaBlaCar sono indagate dalla Procura di Milano. Si tratta della azienda Morandi, bus partner di BlaBlaCar sulla tratta Milano-Parigi, e delle società Airpullman e Baltour che sulla stessa tratta lavorano per il colosso dei trasporti low-cost in Italia e in Europa, Flixbus. Le società, che materialmente gestivano il trasporto orchestrato da una rete di ‘facilitatori’ stranieri, sono indagate per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata