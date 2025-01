Visita a sorpresa di Sergio Mattarella alla scuola ‘De Amicis’ di Palermo. Il presidente della Repubblica ha incontrato i bambini di una classe di quinta elementare che lo scorso novembre venne insultata da alcuni passanti durante un’iniziativa per promuovere la lettura nel centro città. “La musica, i libri, la cultura sono il veicolo della vita, della convivenza, dell’apertura, della crescita personale e collettiva. E’ quello che state facendo in questa scuola e per me è un bel motivo di soddisfazione essere qui. Grazie ai vostri insegnanti. Insegnare è un’impresa difficile ma esaltante“, ha detto il capo dello Stato.

