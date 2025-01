Diagnosticate lesioni guaribili in sette giorni. L'altro ragazzo è stato invece denunciato per lesioni aggravate

Un 16enne è stato accoltellato all’addome questa notte in via Roma a Frattamaggiore, alle porte di Napoli. Lo rendono noto i carabineri, aggiungendo che in mattinata un altro 16enne si è presentato alla caserma di Caivano per attribuirsi il ferimento del coetaneo.

Secondo quanto finora emerso, la discussione sarebbe nata per una ragazza contesa. Il 16enne ferito si è recato in autonomia all’ospedale di Frattamaggiore, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in sette giorni. L’altro ragazzo è stato invece denunciato per lesioni aggravate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata