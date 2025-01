Spogliata durante il fermo in questura e costretta a fare squat, senza mutande. E’ la denuncia shock di alcune attiviste di Extinction Rebellion fermate a Brescia dopo la protesta di lunedì 13 gennaio davanti ai cancelli della Leonardo SpA: “Dopo oltre 7 ore in Questura, sono state rilasciate le 23 persone di Extinction Rebellion, Palestina Libera e Ultima Generazione” spiega XR in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Sul fatto il vice capogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi, ha depositato un’interrogazione parlamentare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata