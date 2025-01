Il video registrato dalla bodycam di uno dei militari dell'Arma, in onda a 'Dritto e Rovescio' su Rete4

Un ragazzo riverso a terra e un carabiniere che gli dice di restare “calmo” rassicurandolo sull’arrivo dell’ambulanza e delle automediche. E’ così che inizia il video registrato dalla bodycam di uno dei militari dell’Arma intervenuto subito dopo l’incidente a seguito dell’inseguimento, il 24 novembre a Milano, dello scooter con a bordo Ramy Elgaml, il diciannovenne morto, e guidato dal suo amico Fares Bouzidi che nell’impatto è rimasto ferito.

Il video che documenta le fasi del soccorso al termine dell’inseguimento, è stato mandato in onda dal Tg5 delle 20 e viene mostrato integralmente da ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4, condotto da Paolo Del Debbio.

Mentre un agente cerca di rianimare Ramy in condizioni disperate, un altro agente soccorre l’amico che era alla guida del maxiscooter. “Avevo i carabinieri dietro e mi hanno sbattuto. I carabinieri mi hanno fatto cadere. Non mi ricordo niente”, dice Fares in ambulanza. E alla domanda perché non si è fermato ha risposto “perché non ho la patente”.

A #DrittoeRovescio le nuove immagini esclusive sul caso Ramy che mostrano i primi momenti concitati dopo lo schianto dello scooter a bordo del quale viaggiava Ramy.

Il video è ripreso da una bodycam dei Carabinieri intervenuti subito dopo l’inseguimento e l’incidente. pic.twitter.com/Pem3oW1XVl — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) January 16, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata