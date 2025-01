É attesa per la fissazione dell'udienza in Cassazione. La Suprema Corte dovrà decidere se la 22enne dovrà essere trasferita in carcere oppure se confermare i domiciliari

Chiara Petrolini, la ragazza accusata di aver seppellito i due neonati che aveva partorito nel maggio del 2023 e nell’agosto 2024, è rientrata nella casa di famiglia a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Lo riporta la Gazzetta di Parma.

Chiara Petrolini, si attende la fissazione dell'udienza in Cassazione

L’abitazione era stata dissequestrata agli inizi del mese di dicembre. É attesa, intanto, per la fissazione dell’udienza in Cassazione, dove l’avvocato di Petrolini, Nicola Tria. La Suprema Corte dovrà decidere se la 22enne dovrà essere trasferita in carcere oppure se confermare i domiciliari.

